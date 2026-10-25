Mais de 10 cidades do PR registram chuva acima de 100 mm no sábado
No Norte do Paraná, os volumes foram menores. Apucarana registrou 13,6 mm, enquanto Londrina teve 12,4 mm
Treze estações meteorológicas do Paraná registraram acumulados de chuva superiores a 100 milímetros neste sábado (24), conforme a tabela de monitoramento das estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O maior volume foi registrado em Guaraqueçaba, no litoral. Inicialmente, a precipitação informada foi de 456 mm em 24 horas. No entanto, esse número está em revisão. Na noite de sábado, o Simepar havia medido em 280 mm a chuva no município. Os dados finais não foram ainda informados.
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Na sequência aparecem Pato Branco, com 204,2 mm; Francisco Beltrão, com 165,6 mm; Guarapuava, com 154,2 mm na estação do distrito de Entre Rios; Lapa, com 143,4 mm; São Mateus do Sul, com 135,8 mm; e Morretes, com 130,6 mm.
Também ultrapassaram a marca Curitiba, com 124,4 mm; União da Vitória, com 120,8 mm; Laranjeiras do Sul, com 120 mm; General Carneiro, com 117,4 mm; Palmas, com 110,4 mm; e Colombo, com 102 mm. Em Guarapuava, outra estação do Simepar marcou 107 mm, enquanto o equipamento do Inmet em Laranjeiras do Sul registrou 107,4 mm. Cada município foi contabilizado apenas uma vez no levantamento. lista_prec_24102026
No Norte do Paraná, os volumes foram menores. Apucarana registrou 13,6 mm, enquanto Londrina teve 12,4 mm. Em Maringá, as estações apontaram 4,4 mm pelo Simepar e 4,6 mm pelo Inmet.
Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas atingiram 18 municípios e afetaram cerca de 7,4 mil pessoas. Desse total, 55 ficaram desalojadas e outras 22 precisaram ser encaminhadas a abrigos.
Em Cruz Machado, no Sul do estado, um carro foi arrastado pela enxurrada por aproximadamente 50 metros. O casal que estava no veículo conseguiu sair pela janela e se segurar em uma árvore. No município, 320 pessoas foram afetadas.
Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, houve alagamentos e bloqueios de ruas. Conforme a administração municipal, o Rio Marrecas ultrapassou a cota de alagamento, de oito metros. Na ocasião, a previsão era de que o nível pudesse chegar a 12 metros.
Na capital, uma escola na Cidade Industrial de Curitiba ficou alagada. Como o prédio seria utilizado no segundo turno das eleições, cerca de 3,7 mil eleitores tiveram o local de votação transferido.
As chuvas também provocaram deslizamentos e quedas de material de encostas sobre rodovias estaduais. No balanço divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), havia bloqueios na PR-170, no sentido de Foz do Areia; na PR-364, na Serra do Leão; e na PR-281, entre os entroncamentos com a PR-182, em Realeza, e a PR-583, em São Valério, em Planalto.
A PR-180, no Contorno Leste de Francisco Beltrão, havia sido liberada, mas permanecia sob risco de novas interdições devido à continuidade da queda de material da encosta.
A previsão do Simepar para este domingo (25) indicava perda de intensidade das instabilidades ao longo do dia, embora ainda houvesse possibilidade de chuva ocasional no Leste e nas áreas próximas à divisa com São Paulo. Para o Norte e o Noroeste, os acumulados previstos poderiam superar 50 mm. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a tendência era de sol entre nuvens à tarde, com rajadas moderadas de vento.
ESTRADAS
STRADAS - As equipes operacionais do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) estão trabalhando intensamente durante todo o sábado (24) para desobstruir as rodovias estaduais que sofreram bloqueios em função das chuvas intensas. Em diferentes regiões do estado houve deslizamentos e quedas de encostas.
A PR-170, sentido Foz do Areia, está interditada. O mesmo corre na PR-364, em Serra do Leão. A rota alternativa é a BR 277.
Já a PR-281 continua com interdição, desde o entroncamento com a PR-182 em Realeza até o entroncamento com a PR-583 em São Valério (Planalto). Os trabalhos serão retomados na segunda-feira (26).
Na PR-180, no contorno Leste de Francisco Beltrão, foram concluídos os trabalhos e liberado o tráfego na rodovia. No entanto, continua descendo material da encosta, o que pode causar novas interdições a qualquer momento.
A rodovia PR-466, no km 228, entre Palmeirinha e Turvo, havia sido bloqueada pela manhã, mas já está liberada.
CUIDADOS - A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL) e o DER/PR reforçam o pedido de cautela redobrada aos condutores devido à pista molhada pelas chuvas, solicitando que programem as viagens com antecedência e sigam rigorosamente a sinalização. Em situações de emergência, os acionamentos devem ser feitos junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.