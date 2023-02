Mais 72 mil vacinas bivalentes contra a Covid-19 chegam ao Estado

Da Redação

Os imunizantes oferecem proteção contra a variante original do coronavírus

O Ministério da Saúde enviou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mais um lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19, com 72 mil doses. Os imunizantes fazem parte da Campanha Nacional de Vacinação 2023, com início em 27 de fevereiro e oferece proteção contra a variante original do coronavírus e as cepas que surgiram posteriormente.

As doses são específicas para os grupos prioritários, com o esquema vacinal primário completo das vacinas monovalentes (primeira e segunda doses). De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), 2.416.155 de pessoas fazem parte deste público alvo no Estado.

Primeiramente, serão vacinadas as pessoas de 70 anos ou mais, além daquelas vivendo em instituições de longa permanência (ILP), a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Após essa fase, outros grupos devem ser contemplados com o reforço bivalente, como as pessoas de 60 a 69 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente. A orientação é do PNI.

“Aguardamos ainda outras remessas que devem chegar nos próximos dias, para iniciarmos a descentralização dos imunizantes às Regionais de Saúde. Esse reforço é mais uma proteção contra o vírus, que frequentemente sofre algum tipo de mutação”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Na semana passada a Sesa recebeu as primeiras doses bivalentes (32.400). Elas estão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). As cerca de 100 mil vacinas devem ser descentralizadas para os 399 municípios do Estado na semana que vem, perto do início da campanha.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

