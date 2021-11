Mais 420 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao PR

Da Redação

Em nota divulgada pela SESA/PR, foi informado que mais 420.030 vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Paraná nesta quinta (25).

Os imunizantes da Pfizer/BioNTech desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais em dois voos, um às 18h45, no voo LA-3510 e o outro às 20h, no voo G3-1115. Os 60 volumes foram encaminhados ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento até que sejam distribuídos para as Regionais de Saúde.

As novas doses ainda aguardam o informe técnico do Ministério da Saúde, que definirá o público-alvo.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 17.219.712 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.846.200 primeiras doses (D1) e 7.552.176 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 54.908 doses adicionais (DA) e 766.428 doses de reforço (DR).