Mais 4 CMEIs apresentam surto de doença infecciosa, diz secretária

Desde a última quinta-feira (16), após registros de infecção e lesões na pele de alunos e funcionários, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dona Flor, em Cianorte, no noroeste do Paraná, está interditado. Segundo a secretária Municipal de Educação, Jakeline Plácido Marcon, outras quatro instituições de ensino para crianças também tiveram registros de casos.

De acordo com informações, depois do feriado da Proclamação da República, comemorado no dia 15 de novembro, 90 alunos e mais 24 servidores do CMEI Dona Flor apresentaram os sintomas e tiveram diagnóstico para o vírus. As aulas na instituição, que atende cerca de 250 crianças, foram suspensas nesta segunda-feira (20), e devem retornar apenas na quinta-feira (23).

Conforme a administração municipal, ainda na sexta-feira (17), exames feitos na unidade confirmaram ser uma doença exantemática, ou seja, causada por infecção viral. A secretária de Educação confirmou que foram descartadas as suspeitas de escabiose (sarna), mas o resultado oficial que vai determinar qual o vírus só deve sair em 10 dias.

Todos os alunos e servidores passaram por tratamento e estão bem.

*Com informações GMC Online.

