Mais 2.874 casos e 40 óbitos pela Covid-19 são confirmados no Paraná

Os óbitos são referentes a 21 mulheres e 19 homens, com idades entre 26 e 96 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou nesta terça-feira (12) mais 2.874 casos confirmados e 40 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 2.642.899 casos confirmados e 43.832 mortos pela doença.

Os casos divulgados nesta terça-feira (12) são de julho (2.489), junho (217), maio (43), abril (3), março (2), fevereiro (23) e janeiro (72) de 2022; dezembro (1), novembro (1), setembro (1), julho (1) junho (1), março (2) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (6), novembro (2), setembro (4), agosto (2) e julho (2) de 2020.

Os óbitos, por sua vez, são de julho (10), junho (4), março (1), fevereiro (13) e janeiro (1) de 2022; dezembro (2), novembro (1), setembro (6), agosto (1) e julho (1) de 2020. Sendo referentes a 21 mulheres e 19 homens, com idades entre 26 e 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de julho de 2020 e 11 de julho de 2022.

INTERNADOS

Os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Nesta terça (12), 552 pessoas estão internadas nos leitos SUS (138 em UTI's e 414 em leitos clínicos/enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de outras SRAG's.

Os pacientes que morreram residiam em Londrina (10), Rolândia (2), Marechal Cândido Rondon (2), Jandaia do Sul (2), Curitiba (2), Campina Grande do Sul (2), Xambrê, União da Vitória, Umuarama, Toledo, Tamarana, Santo Antônio da Platina, Prudentópolis, Primeiro de Maio, Paranavaí, Marialva, Lapa, Ibiporã, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Corbélia, Colombo, Cambé, Assaí, Apucarana e Alvorada do Sul.



FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 11.519 casos de residentes de fora do Estado, 241 pessoas morreram.

