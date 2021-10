Mais 14 km em duplicações são liberados na BR-376

Da Redação

Quase nove quilômetros foram liberados na região de Imbaú (foto), entre os kms 403 e 394

Além dos avanços importantes em obras de interseções em Ponta Grossa, a concessionária CCR RodoNorte também liberou nesta semana mais 15 quilômetros de duplicações na BR 376, a histórica Rodovia do Café, ao tráfego: os novos trechos duplicados entre Ponta Grossa e Apucarana estão em Imbaú (entre os quilômetros 403 e 394) e em Tibagi, na região do Alto do Amparo (entre os quilômetros 412 e 417).

Com essas liberações, a CCR RodoNorte continua cumprindo integralmente os prazos estabelecidos no Contrato de Concessão e se aproxima dos quase 42 quilômetros de duplicação entregues só em 2021. Inclusive, além dos trechos já liberados, a previsão do setor de engenharia da concessionária é liberar, no início da próxima semana, mais 4 quilômetros de duplicação também na região de Tibagi (entre os quilômetros 421 e 417).

“É muito importante destacar que, mesmo há quase um mês de chegarmos ao fim do contrato, nossos times continuam demonstrando um comprometimento incrível com todas as nossas atividades e serviços. Isso vale tanto para as nossas obras como também no atendimento aos clientes, sempre com o objetivo de cumprir todos os prazos e obrigações previstas com o Estado do Paraná”, destaca a diretora-presidente Thais Caroline Borges.

Outra soma expressiva que a companhia alcança é a de quase 230 quilômetros já duplicados na BR 376 e também na PR 151, no trecho entre Castro e Jaguariaíva. Juntamente com as obras de duplicações, ao longo destes mais de 23 anos de concessão, foi realizada a recuperação completa de toda a extensão das rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte, inclusive de 52 pontes, viadutos e/ou interseções, além da construção de 12 passarelas e 251 quilômetros em novos acostamentos.

Atenção, as obras continuam!

A duplicação da Rodovia do Café segue com frentes de obras nas cidades de Tibagi e Ortigueira, trabalhos que avançam diariamente em vários pontos do trecho entre Ponta Grossa e Apucarana. Por isso, a CCR RodoNorte reforça aos motoristas a atenção nos pontos em obras, que nos trechos que de pista simples funcionam no sistema pare-siga, com fluxo se alternando entre os dois sentidos a cada 20 minutos.