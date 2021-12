Da Redação

Mais 136 mil vacinas da Janssen devem chegar ao Paraná

O Paraná receberá mais 136.100 vacinas contra a Covid-19 da Janssen nesta terça-feira (14). Segundo a 73ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, as doses devem ser destinadas integralmente para dose reforço (DR) da população adulta, acima de 18 anos. A remessa deve chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 9h15 no voo LA4777, e será encaminhada para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para conferência e armazenamento até que seja distribuída às Regionais de Saúde.

Este é o segundo lote de Janssen enviado ao Estado este mês. Na quarta-feira (8), foram recebidos 132.050 deste imunizante.

“Não estamos medindo esforços para que a população receba a imunização completa e o reforço. Mas, muita gente ainda não finalizou o ciclo vacinal. É a única forma de impedir que os números de novos casos e óbitos não aumentem neste fim de ano”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

