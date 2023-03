Mães flagram homem filmando vestiário de alunas de natação no PR

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar está a procura de um homem suspeito de filmar crianças dentro de um vestiário feminino no Clube Curitibano, em Curitiba no Paraná. A denúncia foi registrada pelas mães que acionaram a PM após flagrarem a ação do suspeito. No vestiário estavam meninas de 9 a 12 anos.

Imagens das câmeras de segurança foram analisadas pela PM, no entanto, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

A direção do clube disse em nota que já foi alertado sobre a situação e que a equipe de segurança, em parceria com a PM, já iniciou as investigações para identificar quem invadiu o local, para, então, tomar as medidas cabíveis com objetivo de punir os envolvidos e solucionar esse ocorrido.

As informações são do Ric Mais.

