Mãe vê momento em que filhos morrem em acidente no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uelinton de Oliveira da Cruz, 21 anos e Alan Oliveira dos Santos, 16 anos

Na tarde desta quinta-feira (18), dois irmãos morreram em um acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. Um veículo perdeu o controle, colidiu com um caminhão e atingiu a motocicleta onde estavam as vítimas.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mãe das vítimas estava trafegando logo atrás dos jovens e viu o acidente. Ela esteve no local e reconheceu os filhos Uelinton de Oliveira da Cruz, 21 anos e Alan Oliveira dos Santos, 16 anos.

-LEIA MAIS: Morre motociclista que se envolveu em acidente na Rua Talita Bresolin

continua após publicidade .

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e velório e sepultamento ocorreram nesta quinta-feira (29) em Campina Grande do Sul.

Nas redes sociais, a mãe lamentou a perda dos filhos.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News