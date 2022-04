Mãe recebe foto do corpo do filho pelo aplicativo do celular

Da Redação

Sede da 15a SDP, em Cascavel

Uma mulher se apresentou na manhã deste sábado à 15ª. Subdivisão Policial, em Cascavel, informando à Polícia ter recebido, por aplicativo no celular, a foto do corpo de seu filho, provavelmente morto. O rapaz, de 20 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (26), quando teria sido visto em Jesuítas, na região Oeste do Estado.

A Polícia Civil está investigando o caso. Desesperada, a mulher pedia que quem soubesse, informasse onde estaria o corpo do filho. Pelas fotos, não seria possível definir uma localização.

A Polícia informou que o homem estaria desaparecido desde o dia 26, mas o Boletim de Ocorrência de seu desaparecimento só foi feito na última quinta-feira (28). O rapaz desaparecido, que é procurado pela mãe, amigos e familiares, é Rosemberg Alves da Silva Filho, de 20 anos.

Segundo relatos à polícia, na foto enviada ao celular da mãe, o corpo do filho estaria jogado no chão, numa área de mata. Mas sem qualquer identificação que pudesse auxiliar na localização.

À imprensa local, a mulher disse que há dias a família procura por notícias do rapaz. “Quem fez isso, me mostre aonde que está porque está muito triste isso aí, dói para o coração de uma mãe ter um filho sumido e a gente não sabe nem notícia, nem aonde que está o corpo” relatou a mãe.

Conforme informações da mulher, a última vez que o rapaz teria sido visto, foi no final da tarde de terça-feira, na cidade de Jesuítas, próxima a Cascavel.

Com informações do Portal CGN.