Crimes aconteceram em 2013, 2016 e 2024, em Araruna; mulher confessou as mortes durante as investigações

Uma mulher foi condenada a 83 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato de três filhos recém-nascidos, em Araruna, na região Centro-Oeste do Paraná. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri de Peabiru na noite de sexta-feira (13).

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Os crimes ocorreram em 2013, 2016 e março de 2024. O caso mais recente foi descoberto no dia 11 de março de 2024, quando o corpo de um bebê de três dias foi encontrado em uma lixeira na despensa da residência da mulher, no bairro Primavera.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), a criança foi envolvida em uma manta e colocada dentro de sacolas plásticas amarradas, o que provocou sua morte. A mulher foi presa em flagrante na ocasião.

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Durante as investigações, ela confessou também ter matado outras duas filhas recém-nascidas, em episódios registrados em 2013 e 2016. Conforme a denúncia, após dar à luz às meninas em Cianorte, retornou para casa, em Araruna, e provocou a morte das crianças por sufocamento. As duas não chegaram a ser registradas em cartório.

O MPPR apontou que os três crimes foram cometidos com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, considerando que, por serem recém-nascidas, as crianças não tinham condições de se proteger.

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Antes do julgamento, a mulher cumpria prisão domiciliar por questões de saúde. Com a condenação, a Justiça revogou o benefício.

A acusação foi conduzida por integrantes da Promotoria de Justiça de Peabiru, com apoio do Grupo de Atuação Especial do Tribunal do Júri (Gajuri), do Ministério Público do Paraná.