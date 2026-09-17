Mãe morre ao tentar proteger o filho durante ataque a tiros no interior do Paraná

Uma mulher de 54 anos morreu após tentar proteger o próprio filho durante um ataque a tiros na manhã desta quarta-feira, na cidade de Tapejara, na região Noroeste do Paraná. O atentado terminou com duas mortes no local, incluindo um dos suspeitos de realizar os disparos, e deixou o jovem de 24 anos, que seria o alvo principal da execução, ferido.

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As informações iniciais levantadas pelas forças de segurança apontam que o rapaz havia deixado o sistema prisional há aproximadamente uma semana. Durante a invasão à residência da família, a mãe do jovem percebeu a ação dos atiradores, entrou na frente do filho na tentativa de defendê-lo e acabou sendo alvejada de forma fatal.

O jovem baleado foi socorrido com vida pelas equipes de resgate e encaminhado para uma unidade de pronto atendimento médico da região. A segunda vítima morta no local usava um capuz e, segundo as autoridades, integrava o grupo armado responsável pela invasão. A polícia ainda apura a dinâmica exata do tiroteio para esclarecer se o atirador foi atingido por uma possível reação do alvo ou se houve fogo cruzado.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil isolaram imediatamente a cena para os trabalhos da perícia científica e o recolhimento do corpo pelo Instituto Médico Legal. As autoridades seguem com as investigações conjuntas para identificar a motivação do ataque, confirmar a identidade do atirador morto e localizar outros possíveis envolvidos no crime.

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As informações são do site Banda B, parceiro do TNOnline.





