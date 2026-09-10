Mãe, filho e padrasto morrem soterrados enquanto dormiam durante temporal no PR

Uma família de três pessoas morreu soterrada na manhã desta quinta-feira (10) após um barranco desabar sobre a casa onde moravam, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O deslizamento, provocado por um temporal que atingiu a cidade, causou o desmoronamento de parte da estrutura do imóvel, localizado no bairro Ronda.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas — mãe, filho e padrasto — dormiam na mesma cama no momento da tragédia. Eles foram atingidos por terra, lama e escombros resultantes da queda de uma parede e do telhado da residência. O casal foi identificado como Kauan da Silva e Jaqueline de Lima Andrade.

As equipes de resgate foram acionadas por volta das 8h40 para atender a emergência na Rua República do Panamá. A operação no local mobilizou um trabalho conjunto de socorro e monitoramento integrado por agentes do Corpo de Bombeiros, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Defesa Civil.





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Jovens vítimas de soterramento - Foto: Portal Mz Notícia Jovens vítimas de soterramento - Foto: Portal Mz Notícia





A área permanece sob monitoramento das autoridades. O imóvel da família foi totalmente interditado devido ao risco iminente de novos deslizamentos no terreno. Como medida de precaução, os profissionais também realizam vistorias técnicas nas residências do entorno para garantir a segurança dos demais moradores da região.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (PL), foi até o local da tragédia. Segundo ela, o local é uma área de risco e não deveria ter moradias. A prefeita informou que os outros moradores serão retirados do local. "Nós estamos fazendo um levantamendo do número de pessoas que ainda moram em áreas de risco para que sejam retiradas e os locais sejam interditados. Eu deixo meus pêsames e meus sentimentos", declarou, em entrevista coletiva.



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Família morreu soterrada em Ponta Grossa - Foto: Igor Rugilo/aRede Família morreu soterrada em Ponta Grossa - Foto: Igor Rugilo/aRede



