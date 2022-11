Mãe, filha e neto de 7 anos morrem em colisão entre dois carros no PR

Da Redação

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (27), no perímetro urbano de Pato Branco. A colisão ocorreu no Bairro Bortot e envolveu um Kia/Mohave que transitava pela Avenida Tupi, e um Honda/Civic que seguia pela Travessa Escolastica Tatto.

Com o impacto da colisão os dois carros ficaram fora da via. Um deles foi parar no pátio de uma casa. A condutora do Civic, Marlova Caldato que era professora na UTFPR, faleceu no local do acidente.

A mãe dela, Clarinda Caldato, que também estava no carro, chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu.

Um menino de sete anos foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves e morreu durante a noite. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Criminalística. Os corpos foram encaminhados ao IML.

Com informações: PP News

