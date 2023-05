Mãe estava com a filha no colo quando foi morta a tiros no PR

Da Redação

Carro de motorista de aplicativo onde mulher foi baleada

Um casal foi assassinado a tiros enquanto estava numa corrida com carro de aplicativo em Curitiba, na tarde desta quinta-feira (4). Com a mulher de 43 anos baleada e ainda viva no banco de trás, o motorista tentou levá-la ao Hospital do Trabalhador, sem sucesso.

O crime foi no bairro Campo do Santana. No entanto, quando ele viu que não daria tempo de chegar ao hospital, por causa do engarrafamento na rodovia, parou na frente de uma companhia da Polícia Militar, no bairro CIC, para pedir ajuda.

Mas a ajuda foi em vão. A mulher morreu no banco de trás e junto da filha de seis anos, que estava em seu colo quando foi baleada. A menina não foi atingida.

O marido dela, um homem de 27 anos, morreu fora do carro, no local dos tiros, no bairro Campo do Santana.

Com informações da ricmais.

