Mãe esfaqueia criança de 8 anos e ainda culpa o outro filho, no Paraná

Mulher teria afirmado que o ferimento na cabeça da filha havia sido causado pelo irmão da vítima

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa suspeita de esfaquear a própria filha, de 8 anos, na última quarta-feira (9), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo a Banda B, após ser ferida com a faca, a criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por familiares, inclusive a mãe. Em seguida, ela precisou ser transferida ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

À equipe de saúde, a mulher teria afirmado que o ferimento na cabeça da filha havia sido causado pelo irmão da vítima, uma outra criança. No entanto, a Polícia Militar foi acionada. Ao ser questionada pelos policiais, a mãe confessou o crime.

A mulher foi presa, mas ainda não há informações sobre o local para o qual ela foi levada. Ainda não se sabe o estado de saúde da menina esfaqueada.

Com informações, Banda B

