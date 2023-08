Mãe enforca filho com corrente após ele se negar a entregar celular

Uma mulher, de 41 anos, foi presa suspeita de tentar enforcar o próprio filho com uma corrente no último sábado (5), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Vizinhos escutaram os gritos de socorro da criança e ajudaram.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e, ainda no local, o menino de 12 anos relatou que a mãe o derrubou no chão e deu vários chutes, além de tentar enforcá-lo com uma corrente. A mulher confirmou as agressões e foi presa em flagrante.

Segundo as autoridades, a suspeita afirmou que bateu no filho porque pediu o celular, mas ele teria se recusado a entregar. O Samu foi chamado e a criança levada com ferimentos graves para o Hospital Evangélico.

