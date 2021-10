Da Redação

Mãe encontra cobra coral dentro de bebê conforto em Maringá

Um casal de Maringá, no norte do Paraná, encontrou uma cobra coral dentro do bebê conforto de uma criança de três meses. O equipamento de segurança da criança estava dentro do carro, no Jardim Everest. O casal se preparam para sair quando o bebê começou a chorar.

Com a ajuda de vizinhos, o casal conseguiu retirar o animal. Os moradores ficaram com medo e mataram a cobra, eles ainda não sabe como a cobra foi parar dentro do bebê conforto.

Ainda de acordo com a mãe da criança, a cobra estava enrolada atrás do cinto do bebê conforto.

No carro estavam o casal, o bebê de três meses e um outro filho um ano. A cobra coral, segundo os biólogos, é uma das serpentes mais venenosas que existem no Brasil.