Da Redação

Mãe é presa por deixar bebês e criança trancados em carro no PR

Uma mulher foi presa, no último sábado (9), suspeita de deixar os filhos trancados no interior de um veículo, em Campo Mourão, Paraná. O Conselho Tutelar atendeu à ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do conselho, a prisão aconteceu depois de uma casal de gêmeos, de oito meses, e uma menina, de 5 anos, serem encontrados sozinhos dentro do automóvel. O caso foi registrado no Centro da cidade.

Ainda conforme as autoridades, não é possível saber quanto tempo os três irmãos ficaram no carro, mas as crianças estavam suadas quando foram retiradas.

continua após publicidade .

Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que a mulher estava fazendo compras no comércio. Ao voltar para o carro, a mãe foi abordada pela conselheira. Conforme o conselho, a mãe começou uma discussão e passou a agredir a conselheira verbalmente e fisicamente. A Polícia Militar foi chamada e encaminhou a mãe das crianças à delegacia.

As crianças foram levadas pela conselheira e entregues aos familiares. Segundo a polícia, a mulher deve responder por abandono de incapaz.

Com informações do g1.