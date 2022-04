Mãe e filhos morrem em colisão entre carro e ônibus na PR-542

Da Redação

Uma mãe e dois filhos morreram durante um acidente envolvendo carro e ônibus na noite desta quarta-feira (6), na PR-542, nas proximidades de Colorado, cidade localizada no noroeste do Paraná. O carro, um GM Astra, com as vítimas fatais, colidiu de frente com um ônibus da Viação Garcia, no trecho entre o Distrito de Alto Alegre e Colorado, em um local conhecido como “Curva da Água das Pedras”.

A motorista Elaine dos Santos Pereira Matias, de 32 anos, e os filhos Pedro Eduardo Frutuoso da Silva, de 18 anos, e Ana Vitória Frutuoso da Silva, de 11 anos, foram identificados como vítimas fatais. A família morava no Distrito de Alto Alegre.

Uma quarta pessoa, que a princípio seria o marido de Elaine, também morreu durante a forte batida. Todos que estavam com ela tiveram mortes instantâneas. Porém, ninguém que viajava dentro do ônibus se feriu, de acordo com testemunhas.

As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). No entanto, conforme informações de testemunhas, o Astra seguia pela rodovia sentido ao Distrito de Alto Alegre, e o coletivo trafegava em sentido oposto. Logo após uma curva, a motorista do carro pode ter perdido a direção e colidiu com o outro veículo. Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), de Paranavaí.