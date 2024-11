Mãe e filho são atropelados por moto ao tentar cruzar a PR-445

Moto envolvida no acidente é uma Kawasaki Z400

Siga o TNOnline no Google News

Mãe e filho ficaram feridos após serem atropelados no momento em que tentavam atravessar a rodovia PR-445, em Londrina. A mulher de 44 anos e a criança de 9 foram atingidos por uma moto Kawasaki Z400 com placas de Cambé.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu na manhã deste domingo (27), por volta das 09h30. Além dos pedestres, o piloto da motocicleta, de 49 anos, também ficou ferido.

A Kawasaki trafegava no sentido de Tamarana para Londrina quando, na altura do quilômetro 67, atropelou mãe e filho. As vítima foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Universitário (HU) de Londrina. O motociclista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia.

