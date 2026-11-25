Uma técnica de enfermagem de 29 anos e o filho dela, de 11, morreram na noite de terça-feira (24) em um incêndio criminoso em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. A mulher foi identificada como Cledinara Sheilly Santos Rodrigues. Segundo a Polícia Civil, mãe e filho haviam se trancado no banheiro da residência na tentativa de se proteger das agressões do companheiro da mulher.

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O suspeito de provocar o fogo, de 38 anos, companheiro de Cledinara e padrasto do menor, foi preso em flagrante no local. De acordo com a Polícia Civil, a mulher se refugiou no cômodo por medo de ser agredida. Equipes da Defesa Civil encontraram as duas vítimas já inconscientes; apesar de não apresentarem queimaduras aparentes, ambos morreram em decorrência da inalação de fumaça.

No momento da prisão, conforme relatou o delegado, o suspeito estava emocionalmente alterado e afirmava ser o responsável pelas mortes. Contudo, durante o interrogatório na delegacia, ele optou por permanecer em silêncio sobre a motivação e a dinâmica do ocorrido. O casal também tem uma filha de 4 anos, que estava na casa dos avós paternos no momento do incêndio e não sofreu ferimentos.

A Polícia Civil dará sequência às investigações com a oitiva de testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime. Caso as suspeitas sejam confirmadas ao final do inquérito, o homem deverá ser indiciado pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado.

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Cledinara completaria 30 anos nesta quinta-feira (26), dia em que será sepultada, no Cemitério Jardim da Paz. Ela havia ingressado no serviço público municipal em agosto deste ano, após ser aprovada em concurso público. Em razão da morte da servidora e de seu filho, a Prefeitura de Assis Chateaubriand decretou luto oficial de três dias, destacando em nota os serviços prestados por ela ao município e manifestando solidariedade aos familiares e amigos.