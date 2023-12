Mãe e filho morrem em acidente envolvendo dois carros e caminhão no PR

Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (20) na PR-151, entre os municípios de Piraí do Sul e Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de duas pessoas. Edite dos Santos Farias e Joziel Mello Farias não resistiram à colisão frontal entre o carro em que estavam e um caminhão. Os dois eram mãe e filho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal envolveu uma carreta Mercedes Benz e dois carros, sendo um EcoSport e uma Parati, na qual estavam Edite e Joziel. O condutor do caminhão não ficou ferido, enquanto os passageiros do EcoSport, dois adultos e dois adolescentes, tiveram apenas ferimentos leves.

Conforme relato de testemunhas, um dos carros teria tentado realizar uma conversão na pista para entrar em uma borracharia e bateu de frente com o caminhão que vinha no sentido oposto. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com base nos laudos do Instituto Médico Legal (IML), do Instituto Criminalística e da PRE.

O velório de Edith e Joziel Farias está sendo realizado na Capela Primavera, em Jaguariaíva. O sepultamento das vítimas estava marcado para a manhã desta quinta-feira (21). Amigos e familiares lamentam o falecimento nas redes sociais.

Com informações a Rede.

