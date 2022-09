Mãe e filho morrem em acidente entre carros na PR-170

Da Redação

O local onde ocorreu a batida é um trecho de pista reta, e as causas do acidente serão apuradas

Na tarde deste domingo (4), duas pessoas, mãe e filho, morreram em um acidente na PR-170, no perímetro urbano de Guarapuava, na região central do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida também deixou duas pessoas feridas. As idades das vítimas não foram informadas.

Ainda segundo os bombeiros, mãe e filho estavam no mesmo carro, e morreram no local. O marido da mulher que morreu, que é padrasto da outra vítima, dirigia o veículo e foi encaminhado com ferimentos graves ao Hospital São Vicente.

No outro carro, o motorista era um homem que teve ferimentos leves e foi encaminhado pelos bombeiros até uma Unidade de Pronto Atendimento.

O local onde ocorreu a batida é um trecho de pista reta, e as causas do acidente serão apuradas.

Com informações do g1.

