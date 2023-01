Mãe e filho ficam gravemente feridos em acidente entre moto e carreta

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira (12), uma mulher, de 27 anos, e o filho, de 9, ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, na zona norte de Londrina, no norte do Paraná. A batida ocorreu na Avenida Saul Elkind, em frente ao cemitério Jardim da Saudade.

De acordo com informações do local, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando a condutora da Honda Biz tentou fazer uma conversão, ultrapassando a carreta pela direita. O veículo pesado também realizou conversão à direita e acabou fechando a moto. Mãe e filho, que estava na garupa, foram atropelados.

Duas viaturas do Siate se deslocaram até o local para os primeiros socorros. Ambas as vítimas sofreram ferimentos nas pernas. A mãe teve uma fratura exposta. Eles foram encaminhados ao Hospital Universitário de Londrina (HU).

O condutor da carreta, que transportava combustível, disse que não conseguiu evitar o acidente porque não viu a motocicleta.

Com informações da Tarobá News

