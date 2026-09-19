Mãe e filha são resgatadas de apartamento em chamas em Londrina

Um incêndio atingiu um apartamento na madrugada deste sábado (19), por volta das 5h, na Rua Sergipe, em Londrina (PR). Mãe e filha estavam no imóvel e precisaram ser retiradas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Siate.

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Segundo informações preliminares, as duas estavam em um dos quartos, enquanto o apartamento estava tomado pela fumaça. A mãe foi atendida pelo Samu e precisou ser intubada após a inalação de fumaça e a suspeita de lesões nas vias aéreas.

A filha não apresentava ferimentos aparentes e também foi encaminhada ao Hospital Evangélico de Londrina para atendimento médico. O quarto onde as duas estavam não teria sido atingido diretamente pelas chamas.

Antes da chegada das equipes de emergência, moradores tentaram combater o fogo, mas não conseguiram controlar as chamas devido à intensidade do incêndio e à quantidade de fumaça no imóvel.

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As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o fogo. Conforme as informações iniciais, o incêndio pode ter começado na sala, que foi destruída, e atingido outros cômodos do apartamento. As causas ainda deverão ser investigadas.

Com informações da Tarobá