Mãe e filha são presas suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado no PR

Investigação apontou que a dupla convenceu a vítima a entregar o cartão bancário e efetuou saques em sua conta

A Polícia Civil do Paraná prendeu uma mulher de 37 anos e sua filha, de 21, suspeitas de aplicarem o golpe do bilhete premiado contra uma idosa de 61 anos, na Região Metropolitana de Curitiba.

As prisões foram efetuadas nesta terça-feira (1º), em São José dos Pinhais, após investigação que apurou o crime ocorrido no dia 16 de junho na cidade vizinha de Araucária.

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De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eron Gipp, as duas abordaram a vítima alegando ter um bilhete premiado que não poderiam resgatar.

Elas convenceram a idosa a entregar seu cartão bancário e, na sequência, acompanhadas por outros dois homens ainda não identificados, foram até um supermercado em São José dos Pinhais para realizar saques na conta da senhora.

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A corporação informou que as duas investigadas já somam diversos registros policiais por estelionato, roubo e uso de moeda falsa, sendo que uma delas utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

A mãe e a filha foram encaminhadas ao sistema penitenciário, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar os outros dois integrantes do grupo envolvidos no golpe.