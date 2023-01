Mãe e filha são mortas a tiros dentro de casa, no Paraná

Da Redação

O assassinato aconteceu no bairro Botiatuva, em Campo Largo

Daniele Richalski Favaro, 41 anos e Emillyn Richalski Tracz, de 17 anos, mãe e filha, foram mortas a tiros dentro de casa no bairro Botiatuva, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. O crime foi registrado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (12).

O marido de Daniele que estava na casa contou aos policiais que ouviu o barulho e viu dois homens encapuzados entrando no terreno.

Disse ainda, que saiu pelos fundos da casa para pedir ajuda e, em seguida, ouviu os disparos.



Segundo o relato do homem aos policiais, antes dos disparos, ele ouviu os indivíduos pedindo pelos celulares das vítimas, mas os aparelhos não foram levados da residência.Na residência estavam duas crianças, sobrinhas de Daniele e estavam passando férias com a família. Ao perceberem a movimentação, correram para o banheiro e se esconderam, depois foram achadas.No local do crime, os policiais encontraram munição de calibre 357. Mãe e filha estavam caídas na sala e, segundo a Polícia Civil, Emilyn tinha sinais de tortura.

Com informações Banda B

