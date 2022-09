Mãe e filha são executadas dentro de casa no sudoeste do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu na noite de sábado em São João

Na noite de sábado (10), duas mulheres (mãe e filha) foram mortas a tiros dentro da residência que estavam localizada na Rua Nair Camargo Romani, Bairro Morumbi, próximo ao campo de futebol da associação dos servidores, em São João, no sudoeste paranaense. O crime foi por volta das 21h30.

continua após publicidade .

As vítimas foram identificadas como Sueli dos Santos de 54 anos e a filha Ana Carolina Waltman de 23 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem que é, filho e irmão das vítimas disse que, ele a mãe, a irmã e cinco crianças estavam na casa quando chegaram três motocicletas com quatro homens e um deles desceu e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam na residência.

continua após publicidade .

O homem que seria o alvo dos atiradores correu para os fundos da casa, e conseguiu se salvar dos tiros. A mãe e a irmã foram para um quarto e as crianças ficaram na sala.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou a Polícia Civil, Criminalística e IML de Pato Branco, para onde os corpos foram encaminhados.

O Conselho Tutelar também foi acionado para o acompanhamento das crianças que estavam na casa e presenciaram todos os fatos. A Polícia Civil está investigando o caso

* Com informações PP News