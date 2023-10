Mãe e filha são entubadas após narguilé explodir em Maringá

Ambas estão em estado grave e com 50% do corpo queimado

Uma mulher de 36 anos e a filha de 14 sofreram queimaduras pelo corpo após um narguilé explodir em Maringá, no final da tarde do último sábado (14).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovem é preso durante festa em comemoração à morte do padrasto no PR

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mãe e filha estavam com familiares na praça do antigo aeroporto da cidade, quando ao acenderem o equipamento utilizando álcool, aconteceu a explosão.

continua após publicidade

As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul. A adolescente foi entubada e transferida com cerca de 50% do corpo queimado em estado grave ao Hospital Universitário de Maringá.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Já a mãe, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Sarandi, também com 50% do corpo queimado e entubada, de acordo com equipes do Samu.

Siga o TNOnline no Google News