Mãe e filha morrem em acidente de carro no PR; bebê saiu ileso

Três pessoas morreram após uma grave colisão frontal entre dois carros ter sido registrada na noite desta sexta-feira (15) na rodovia PR-475, em Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Paraná. Duas das vítimas eram mãe e filha: Nadir Salvadori, de 74 anos; e Silvia Salvadori de 38. Elas estavam em um veículo que era dirigido pela mais jovem.

O motorista do outro carro envolvido no gravíssimo acidente também não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem foi identificado como Edson Luiz Rech, de 39 anos. As três vítimas eram moradoras de Francisco Beltrão. A Polícia Científica esteve no local, mas até o momento as causas do acidente ainda não foram confirmadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu a ocorrência. Os socorristas constataram a morte dos três adultos assim que chegaram no local do acidente. No entanto, um bebê de apenas 2 anos, que estava em uma cadeirinha, foi retirado ileso e levado para um hospital da região para acompanhamento. O menino seria filho de Silvia.

Foto por Reprodução

COMOÇÃO

Nas redes sociais, amigos e conhecidos realizam diversas postagens para desejar condolências ao marido de Silvia, que perdeu a esposa e a sogra ao mesmo tempo. "Meu Deus, que triste isso. Não dá para acreditar”, escreveu uma amiga em uma publicação.

