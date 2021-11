Mãe e filha morrem em acidente com trem no Paraná; Veja

Da Redação

Mãe e filha morreram na noite deste sábado (27), após um acidente com trem nas proximidades da Vila Oliveira, localizada em Rolândia, no norte do Paraná. De acordo com informações de testemunhas, o veículo, que era conduzido pela mãe, identificada como Vanessa Delfino, de 32 anos, "morreu" e não ligou mais, permanecendo em cima do trilho.

A mulher e uma passageira desceram para tentar empurrar o veículo. No entanto, a mãe ficou no local para tentar tirar a filha, identificada como Laura Delfino, de 6 anos, de dentro do carro, mas não teve tempo suficiente para concluir a ação e as duas foram atingidas pelo trem.

A mulher morreu ainda no local. O carro foi arrastado com a criança dentro e a menina foi encontrada morta perto de um dos vagões, com diversas fraturas pelo corpo.

Nas redes sociais, a morte de mãe e filha gerou bastante comoção. Veja alguns comentários:

"Triste a partida de vocês. Difícil acreditar, mas você deixou um grande legado aqui. Que Deus receba mãe e filha".

"Sem acreditar até agora. Vanessa Delfino e Laura meu Deus...Deus conforte a família".

"Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares. Essa moça é um grande exemplo de amor de mãe. Que descanse em paz as duas".

