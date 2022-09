Mãe e filha morrem carbonizadas em grave acidente na BR-376, no PR

Da Redação

Patrícia Dutra, de 48 anos e a filha Bianca Dutra Fernandes, de 28 anos

Acidente de trânsito entre carro e caminhão, na BR-376. na tarde de sábado (3), tirou a vida de duas mulheres. Mãe e filha morreram carbonizadas. O acidente foi na região de Paranavaí, próximo a Guairaçá.

Patrícia Dutra, de 48 anos e a filha Bianca Dutra Fernandes, de 28 anos estavam em um automóvel que seguia sentido Porto Rico e colidiu frontalmente com uma carreta.

Ambos veículos pegaram fogo, as vítimas ficaram presas nas ferragens e acabaram morrendo. De acordo com informações de populares, elas eram moradoras do Jardim Ouro Verde em Sarandi.

O socorro foi acionado, equipes do Corpo de Bombeiros além do Samu foram mobilizados. O condutor da carreta não se feriu.

Agentes da Polícia Científica de Paranavaí foram acionados para os procedimentos legais. Após os trabalhos periciais os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML de Paranavaí.

Oficialmente não foi possível identificar os corpos já que os mesmos estavam carbonizados. Porém, familiares reconheceram o veículo.

Exame de arcada dentária seria realizado para identificar as vítimas.

* Com informações André Almenara

