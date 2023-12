Mãe e filha morrem após motorista invadir contramão da BR-277 no PR

As vítimas morreram no local

Na madrugada deste domingo (3), mãe e filha morreram em um grave acidente no km 682 da BR-277, na popularmente conhecida "Serra do Mico", em Medianeira, no Oeste do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Empresário fica em estado grave após carro bater em barranco e capotar

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete Mitsubishi L200, com placas de Foz do Iguaçu (PR), invadiu a contramão e bateu de frente com o carro das vítimas fatais, com placas de Goiânia (GO).

continua após publicidade

Fernanda Kapes dos Santos, de 28 anos, e a filha dela, Mikaelly Stefani Kapes Dhein, de 12, não resistiram e morreram no local.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



O condutor na caminhonete, de 22 anos, foi preso após realizar o teste do bafômetro e constatar que tinha feito uso de bebida alcoólica. Ele teve ferimentos leves, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News