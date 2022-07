Mãe e filha de Ivaiporã que morreram em acidente são identificadas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

fonte: Blog do Berimbau

No início da tarde desta quarta-feira (06), um acidente entre dois caminhões e um carro causou a morte de mãe e filha moradoras de Ivaiporã, além de deixar mais três pessoas feridas. A colisão ocorreu na PR-445, entre Tamarana e Irerê, distrito de Londrina, no Norte do Paraná.

continua após publicidade .

As vítimas fatais foram identificadas como Eliane Bitencourt Santos, 53 anos, que trabalha como engenheira agrônoma da empresa Engenharia Saraiva e atua como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ivaiporã, e sua mãe, a pioneira Adelina Cardoso Bitencourt, 89 anos, esposa de Aparício Cardoso Bitencourt (in memoriam).

Uma terceira pessoa que ficou ferida é a filha de Eliane, Viviane, que foi encaminhada para o Hospital Universitário (HU), de Londrina. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda não se sabe seu estado de saúde.

continua após publicidade .

A informação foi confirmada pelo advogado, Elso Cardoso Bitencourt, irmão e filho das vítimas. “Infelizmente, elas estavam indo para Londrina e bateram contra um caminhão. A minha mãe e a Eliane faleceram. A Vivi (Filha da Eliane) está no HU, mas está bem”, escreveu.

De acordo com informações, a batida envolveu o VW Gol, veículo em que as vítimas estavam e outros dois caminhões. O Gol teria batido primeiro em uma carreta e depois colidiu contra outro caminhão que acabou caindo em um barranco.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Já o motorista e o passageiro do outro caminhão ficaram feridos, mas não correm risco de morte.

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), posto de Londrina, foi acionada para atender a ocorrência.

O Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ivaiporã lamentou através de uma nota de pesar. Confira:

O Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ivaiporã lamenta publicamente a morte da engenheira agrônoma Eliane Bitencourt e da mãe dela, Adelina Bitencourt – vítimas de acidente de trânsito, nesta quarta-feira, dia 6 de julho, na PR-445, entre Tamarana e Irerê.

continua após publicidade .

Eliane Bitencourt marcou positivamente a história de Ivaiporã, contribuindo em diversos aspectos para o desenvolvimento do município.

Empresária, engenheira agrônoma e mãe de 2 filhos, Eliane Bitencourt participativa ativamente como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Câmara da Mulher Empreendedora e da Associação dos Engenheiros do Vale do Ivaí (Asseavi).

continua após publicidade .

Neste momento de dor e, em nome dos profissionais do Departamento de Meio Ambiente e membros Conselho Municipal de Meio Ambiente, manifesto condolências aos familiares e amigos.

Em março, Eliane Bitencourt [à direita] participou da celebração do Dia Mundial da Água, no salão nobre da Prefeitura, com o prefeito em exercício Marcelo Reis e a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy.

Denise Kusminski

Diretora de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

Siga o TNOnline no Google News