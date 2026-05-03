Mãe e filha de 3 anos morrem após carro cair de rampa e afundar no Rio Paraná

Uma mulher de 36 anos e sua filha, de apenas três anos, morreram na noite deste sábado (2) após o carro em que estavam cair de uma rampa e afundar no Rio Paraná, na cidade de Porto Rico, no Noroeste do estado. O socorro foi acionado por volta das 22h45 por um morador da região, mas as vítimas foram retiradas da água já sem sinais vitais pelas equipes de resgate.

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Ao chegarem ao local do acidente, os profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constataram que o veículo estava completamente submerso. Durante a operação, um soldado realizou o primeiro mergulho e localizou a motorista, identificada como Irya Djanira Ronan Costa Talaska. Ela foi levada até a margem do rio, onde o óbito foi imediatamente confirmado por um médico. Em seguida, os militares realizaram uma nova imersão no ponto do acidente e encontraram a criança, que também já não apresentava vida.

Irya era funcionária do Hospital Municipal de Nova Londrina, e diversos colegas de trabalho lamentaram a perda por meio de publicações nas redes sociais. As circunstâncias exatas que fizeram o veículo despencar da rampa e parar dentro do rio ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil de Nova Londrina assumiu o caso e iniciou as investigações na própria noite de sábado para apurar o que provocou o acidente.



