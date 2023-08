Mãe é esfaqueada no peito pelo próprio filho em Maringá; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso durante a madrugada desta segunda-feira (14) após ter esfaqueada a própria mãe e agredido brutalmente a irmã, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O crime foi registrado na Rua Bogotá, na Vila Morangueira.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMPR), tudo começou com uma discussão familiar. Durante a briga, o homem pegou uma faca e atingiu a mãe, de 51 anos, na região do peito duas vezes. A irmã dele, de 31, também foi agredida.

A ocorrência foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu, que encaminharam as vítimas para o Hospital Universitário de Maringá. Conforme a médica Bárbara Justo, o caso da mãe é considerado mais grave.

Segundo relato, quando os socorristas chegaram no local do crime, se depararam com uma menina de apenas 4 anos de idade suja de sangue. A criança é filha da irmã agredida. Ela não estava ferida. Os socorristas constataram que o sangue nela seria da avó e da mãe. O Conselho Tutelar foi acionado.

O autor das facadas foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com familiares, o homem sofre de esquizofrenia.

*Com informações portal Plantão Maringá.

