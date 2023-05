Mãe e bebê morrem após acidente de carro no interior do Paraná

Da Redação

A família da capital estava em viagem pela região

Uma mulher de 39 anos e um bebê de 7 meses morreram durante atendimento hospitalar após uma batida contra uma árvore na PR-566, no sábado (29), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

De acordo com as informações das autoridades, um veículo Renault Duster, ocupado por três pessoas, entre elas um bebê, colidiu contra uma árvore localizada às margens da rodovia.

O acidente ocorreu quando o automóvel, que tem placas de Curitiba, transitava sentido a Itapejara, na Comunidade de Nova Seção. O motorista do carro perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e atingiu em cheio uma árvore. Isso fez com que a frente do Renault Duster ficasse destruída.

De acordo com os socorristas, a passageira e o bebê tiveram parada cardiorrespiratória. A criança estava na cadeirinha. O condutor Paulo Roberto Baartz, 58 anos, teve uma fratura, mas a mulher Juliana Cordeiro da Silva não resistiu à parada cardiorrespiratória e morreu na UPA de Francisco Beltrão. O filho do casal morreu no Hospital Regional logo após o encaminhamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da Duster, placas de Curitiba, perdeu o controle do veículo e colidiu em uma árvore depois de sair da pista. Com a força do impacto, o carro da família ficou destruído e voltou da marginal para o meio da estrada. A família da capital estava em viagem pela região.

Com informações Ric Mais.

