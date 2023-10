Mãe e bebê ficam feridos após queda de bicicleta em Cascavel

No final da manhã de sábado (21), os socorristas e médico do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestarem atendimentos a vítimas de um acidente em Cascavel, no oeste do Paraná. A queda de bicicleta ocorreu na Rua Francisco Ignácio Fernandes com a Av. Santa Maria, na Região no Bairro Cataratas.

Segundo as informações, mãe e filho desciam a via quando o veículo teria ficado sem freio. Em alta velocidade, eles caíram e ficaram feridos.

A mulher, de 24 anos, estava com uma lesão com suspeita de fratura no colo do fêmur e contusões com escoriações nos joelhos e no rosto. O menino, de um ano e cinco meses, também apresentava contusões e escoriações, precisando ser reavaliado.



Após os cuidados iniciais, eles foram encaminhados ao hospital onde passariam por exames e receberiam o atendimento médico.

* Com informações CGN

