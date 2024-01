Mãe e bebê ficam feridas em acidente no centro de Maringá

Um acidente registrado na noite desta quarta-feira (10), entre um VW Gol e uma Fiat Toro, deixou uma mulher e a filha, uma bebê com pouco mais de um ano de idade, feridas no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Avenida Parigot de Souza, no centro de Maringá, ao noroeste do Paraná.

Um tenente do Corpo de Bombeiros de folga e um médico passavam na hora e ajudaram nos primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas a hospitais de Maringá pelas equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da criança é considerado mais grave, pois ela apresentava ferimentos na cabeça e cortes no rosto. A situação só não foi pior porque a menina estava corretamente na cadeirinha de transporte. O pai e marido das vítimas era quem conduzia o VW Gol. Ele não se feriu. O motorista da picape também não precisou de atendimento médico.

O carro da família trafegava pela Avenida Tiradentes, no sentido centro ao bairro, enquanto a picape estava na Avenida Parigot de Souza. De acordo com informações repassadas a polícia, o motorista do gol teria passado no sinal vermelho. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Com informações: GMC Online

