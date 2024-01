Mãe é baleada em Maringá após bandidos não encontrarem o filho dela

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 41 anos foi baleada após bandidos invadirem a residência em que ela vive com a família e não encontrarem o filho dela, que seria usuário de drogas e alvo da ação criminosa. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11) no bairro Conjunto Habitacional Odwaldo Bueno Netto, em Maringá, noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram a casa procurando pelo jovem, mas ele não estava no imóvel. Os atiradores deixaram a residência, e a mulher foi até o local onde o filho estava se escondendo para avisar sobre a invasão, mas o rapaz também não foi encontrado no local.

Conforme apurações, os criminosos provavelmente seguiram a mulher e, como não encontraram o jovem novamente, decidiram atirar na mãe dele. Ela foi atingida por um tiro no pé e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa.

Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que dias antes criminosos em um carro de cor escura pararam na frente da residência da mulher e atiraram várias vezes contra o imóvel. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

