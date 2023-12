Mãe é acusada de vender a filha adolescente por R$ 5 mil.

Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 18 horas deste sábado (16), para atender uma situação envolvendo uma menor de idade, ocorrida no bairro São Francisco.

No local, uma senhora informou que uma adolescente teria ido até sua casa e pedido ajuda. A adolescente, disse que um amigo de seu pai, estaria lhe seguindo e que sua mãe, teria um acordo com esse homem. Segundo a adolescente, a aproximadamente sete meses sua mãe teria enviado um áudio para o homem e nesse áudio haveria um acordo em que a menor seria vendida a ele por cinco mil reais.

Diante das informações, a equipe policial deslocou com a adolescente até à residência da família, juntamente com o conselheiro tutelar. Ao chegar na residência foi entrado em contato com os pais da menor, os quais relataram que a menor saiu de casa por volta das 13 horas para trabalhar como manicure, mas que não teria chegado ao local de destino e, por isso, também teriam entrado em contato com o conselho tutelar.

A menor ainda relatou que o amigo do pai a assedia há mais de 7 meses e que, inclusive, já teria um processo contra ele e que este disse que mataria seu pai caso ela contasse algo para alguém.

Como não havia flagrante o indivíduo não foi encaminhado. As partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis e a situação foi repassada para o Conselho Tutelar. As informações são do Portal Nova Santa Rosa e da CGN.

