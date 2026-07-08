Mãe denuncia pai após vídeo mostrá-lo agredindo a filha de três anos no Paraná







Uma mulher procurou a Polícia Militar para denunciar o pai de seus filhos após ele ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a própria filha, de apenas três anos. O caso ocorreu no último domingo (5), no município de Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná, mas só veio a público na noite de terça-feira (7), quando as imagens da agressão viralizaram nas redes sociais e mobilizar as autoridades locais.

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O vídeo que motivou a denúncia e causou forte indignação na comunidade mostra o homem caminhando pela rua com sacolas de supermercado, acompanhado de duas crianças, de três e cinco anos. Em um momento de aparente irritação, o suspeito desfere um golpe abrupto no rosto da filha mais nova, que é arremessada ao chão devido à força do impacto.

De acordo com o registro da Polícia Militar, a mãe relatou que não estava presente no momento da agressão, pois as crianças estavam sob a responsabilidade do pai naquele fim de semana. Ela informou aos agentes que só tomou conhecimento da violência sofrida pela filha depois que o vídeo começou a circular em grupos de mensagens e redes sociais.

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Após o acionamento da corporação, os policiais militares conseguiram identificar o homem envolvido nas imagens, realizaram buscas na região, mas não o localizaram de imediato. A mãe das crianças recebeu todas as orientações necessárias das autoridades de segurança quanto aos próximos passos legais e à solicitação de medidas de proteção urgentes. Um boletim de ocorrência foi formalizado, e as investigações foram repassadas à Polícia Civil, que agora trabalha na análise detalhada do vídeo e na oitiva de testemunhas para localizar e responsabilizar criminalmente o agressor.



