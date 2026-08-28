Mãe denuncia abuso contra o filho de três anos em escola do PR

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), investiga uma denúncia de possível abuso sexual contra um menino de apenas três anos. O caso teria ocorrido na última quinta-feira (27), nas dependências de uma escola particular localizada no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa.

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A investigação teve início logo após a mãe da vítima procurar a 4ª Central Regional de Flagrantes para registrar um Boletim de Ocorrência. Segundo os familiares, que tornaram o caso público nesta sexta-feira (28), a suspeita começou quando a criança foi buscada na instituição de ensino e apresentou uma mudança brusca de comportamento. O menino estava abatido, triste e demonstrava forte incômodo físico, especialmente ao sentar e durante uma aula de judô.

Em casa, a criança também passou a demonstrar pânico de ir ao banheiro. Ao ser questionado pela mãe sobre o que havia acontecido, o menino relatou que uma pessoa o levou até o sanitário da escola e praticou os abusos.

Diante da denúncia formalizada, as autoridades policiais requisitaram imediatamente a realização de um exame de ato libidinoso no Instituto Médico-Legal (IML), procedimento fundamental para reunir provas e auxiliar na materialidade do inquérito. Além dos laudos periciais, a Polícia Civil dará andamento às investigações ouvindo os familiares, funcionários da escola e analisando as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento de ensino para esclarecer a dinâmica dos fatos. As informações são do site aRede, parceiro do TNOnline.



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