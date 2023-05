Mãe de Maria Cecília fala sobre o crime brutal cometido contra filha

Da Redação

Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos

A mãe de Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos, encontrada morta no Rio Paranapanema, em Terra Rica, no noroeste do Paraná, falou sobre o crime para a TV Record.



A mãe relata o desespero que tem vivido e a dor de pensar no que a filha sofreu. Ela conta que está não está comendo e dormindo e só quer entender a frieza para o que Nadiro Silva de Souza teria feito com a filha.

Na entrevista, a mãe conta que durante o tempo em que eles ficaram separados, ele não demonstrava ser violento.

“Dois anos estávamos que separados ele nunca demonstrou nada. Durante um ano e oito meses ele não demonstrou nada de ameaças. Por isso que ele conseguiu na Justiça o direito às visitas. Por isso até eu tive a confiança de deixar ele pegar [a menina]”. Com informações da ricmais.

O caso

A menina de 4 anos que estava desaparecida após ser ameaçada pelo próprio pai foi encontrada morta, em Terra Rica. O corpo de Maria Cecilia Silva de Souza foi encontrado no fim da tarde de sábado (13), dentro do Rio Paranapanema, onde equipes da PM e do Corpo de Bombeiros faziam buscas.

Ela estava desaparecida desde sexta-feira (12). De acordo com a polícia, Maria completaria 5 anos no domingo (14).

A Polícia Militar (PM) informou que a menina havia sido ameaçada pelo próprio pai, Nadiro da Silva de Souza que também está desaparecido. A última vez que ele foi visto foi junto com a filha, dentro de um veículo prata, que, posteriormente, a corporação encontrou vazio.

