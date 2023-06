Mãe dá versões diferentes sobre sumiço do filho em parque de Londrina

Criança desapareceu no sábado (10) no PArqu Daissaku Ikeda

O depoimento da mãe da criança desaparecida no Parque Daissaku Ikeda, na região da Usina Três Bocas, em Londrina, no norte do Paraná, apresentou contradições, segundo informou a Polícia Civil. A mulher e o namorado foram ouvidos no domingo (11) pelo Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, da Polícia Civil do Paraná enquanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizavam buscas pela criança que permanece desaparecida até a tarde desta segunda-feira (12).

Inicialmente a mulher disse aos policiais que atenderam a ocorrência que passou a tarde de sábado (10) no parque com o filho e o namorado dela, que não é pai da criança. O casal contou ainda que começou a organizar os pertences para ir embora, momento em que a criança teria sido colocada no carro.

Conforme informações do site 24 Horas News, a mãe deu outra versão, relatando que ela e o namorado foram ao local para um momento íntimo. A criança de dois anos teria sido deixada sozinha no carro. Não foi informado o tempo que os dois ficaram longe da criança, apenas que eles retornaram para o veículo e foram embora. A mulher disse que só notou a ausência do filho a aproximadamente dois quilômetros de distância do parque.

O caso segue em investigação e buscas continuam sendo feitas para localizar a criança.

DESAPARECIMENTO

O menino de apenas dois anos está desaparecida desde sábado (10). O trabalho é realizado no Parque Daissaku Ikeda, na localidade da Usina Três Bocas, zona rural do município.

Fechado há dois anos por conta de comprometimento com as chuvas, o parque Daissaku Ikeda não tem controle efetivo do acesso de visitantes.

No domingo, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas com auxílio de cães farejadores. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira (12) e, até a publicação desta reportagem, a criança continuava desaparecida.

