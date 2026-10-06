Mãe dá à luz em acostamento da BR-116 no Paraná

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Gestante com quase 37 semanas entrou em trabalho de parto na manhã desta terça-feira (6) e foi atendida por equipes da concessionária

Uma mulher deu à luz no acostamento da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (6).

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As equipes de resgate da concessionária Arteris Régis Bittencourt foram acionadas por volta das 10h14 para atender a gestante, que já se encontrava em trabalho de parto avançado, com 36 semanas e seis dias de gestação.

O procedimento de emergência foi realizado no local pelos socorristas, na altura do quilômetro 57,2 da rodovia. O bebê nasceu de forma saudável e sem complicações às 11h02.

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Após os primeiros cuidados prestados ainda na pista, a mãe e o recém-nascido foram transportados pelas equipes de socorro até o Hospital Angelina Caron para avaliação médica e acompanhamento pós-parto.