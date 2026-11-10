Má conservação de estradas no Paraná gera custo extra de R$ 312 milhões, aponta pesquisa

Levantamento avaliou 6,6 mil quilômetros de malha viária e revelou que o maior consumo de combustível e os danos a veículos pesam na cadeia produtiva

As condições da malha rodoviária do Paraná encarecem em 24,6% os custos operacionais com transporte de cargas e passageiros no estado, aponta a mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O impacto financeiro negativo é provocado sobretudo pelo aumento no consumo de combustíveis, pelo desgaste prematuro de peças e pelos constantes danos causados aos veículos que trafegam pelas vias paranaenses.

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Ao todo, o levantamento avaliou 6.610 quilômetros de estradas no Paraná, o que corresponde a 5,74% de toda a malha pesquisada no país. Para chegar ao diagnóstico, 22 equipes de campo percorreram os trechos durante 30 dias para analisar elementos essenciais da infraestrutura viária, incluindo qualidade do pavimento, sinalização, traçado de curvas, pontes e acostamentos. A apuração constatou que 44,9% das rodovias do estado apresentam avaliação geral regular, enquanto 32,7% foram classificadas como boas, 19,2% como ótimas e 3,1% como ruins.

O estudo identificou ainda 30 pontos críticos espalhados pelo território estadual. Essas falhas estruturais graves representam riscos diretos à segurança dos usuários, além de exigirem desvios, reduzirem a velocidade média e provocarem quebras severas de caminhões e automóveis. Em 2026, a precariedade dos pavimentos gerou R$ 312,8 milhões em despesas adicionais no Paraná. A CNT adverte que a sobretaxa reduz a margem de lucro das transportadoras e acaba inevitavelmente repassada para o consumidor final, encarecendo fretes de mercadorias e tarifas de ônibus.

O mapeamento revelou também a predominância de vias de pista simples com mão dupla, modelo que responde por 75,3% da malha avaliada no Paraná. As pistas duplicadas com canteiro central somam 21,9%, enquanto as pistas duplas com faixa central e as simples de mão única representam 1,4% cada. A infraestrutura básica de apoio ao condutor ainda apresenta deficiências marcantes: 55% dos trechos não possuem faixas adicionais para ultrapassagem e 44,9% sequer contam com acostamento, fator que amplia o perigo em paradas emergenciais. Entre as rodovias que dispõem desse recurso, 55,1% têm a estrutura asfaltada, das quais a maioria mantém conservação satisfatória.