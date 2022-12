Lutador de muay thai tenta defender amigo em festa e é morto a facadas

Da Redação

O homicídio aconteceu no último fim de semana, em Curitiba, Paraná

Uma briga na saída de uma festa resultou na morte de um lutador de muay thai, de 19 anos, na madrugada do último sábado (17), em Curitiba, Paraná. De acordo com as informações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que está à frente do caso, a vítima tentou defender um amigo, de 15 anos, que estava sendo agredido por três homens, e acabou sendo esfaqueada até a morte.

O rapaz, identificado como Gabriel Keppen, havia acabado de sair da festa, por volta das 4h30, quando notou que o adolescente de 15 anos estava sendo atacado por três homens. Conforme a família de Keppen, ele se aproximou e tentou defender o colega, porém, um dos agressores o atingiu com diversos golpes de faca.

Por conta dos ferimentos e a perda severa de sangue, o jovem morreu no local.

Após o crime, os agressores fugiram a pé. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o trio criminoso.

A Polícia Civil informou, por nota, que está realizando diligências a fim de estabelecer a motivação do crime: "Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias".

