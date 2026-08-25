Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
LONDRINA

Lutador de Jiu-Jitsu sofre golpe proibido e é hospitalizado com risco de paralisia no PR

Ministério Público apresentou uma notícia-crime à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pediu a abertura de um inquérito para apurar o caso; veja o vídeo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


O faixa-preta de jiu-jitsu Willian Hiroyuki Masuda, conhecido como Kabuto, sofreu uma grave lesão na coluna cervical durante o campeonato Super Pro Jiu-Jitsu 2026, realizado no sábado (22) no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina (PR). O atleta foi vítima de um golpe proibido, popularmente conhecido como “bate-estaca”, aplicado pelo adversário Juliano Di Pelli Machado. Ele foi hospitalizado em estado grave e passou por uma cirurgia na coluna vertebral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Obras de recape alteram trânsito no centro de Apucarana no fim de semana; veja as ruas

Apesar da gravidade, o pai do atleta, Miguel Masuda, informou que a perspectiva dos médicos é positiva e que Kabuto vem apresentando sinais de recuperação. Em entrevista à TV Tarobá, ele afirmou que o filho voltou a movimentar as mãos e está falando, embora com dificuldade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O golpe aconteceu na modalidade No-Gi, disputada sem o uso de quimono. Imagens da luta registraram o momento em que Juliano levantou Willian do chão, deixando-o de cabeça para baixo, e projetou o peso do corpo sobre ele. O movimento, conhecido como “bate-estaca”, é proibido por regulamentos de importantes entidades da modalidade, como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), devido ao risco de lesões na cabeça, no pescoço e na coluna. Após o impacto, Willian permaneceu imóvel no tatame, e o árbitro interrompeu imediatamente o combate.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou uma notícia-crime à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pediu a abertura de um inquérito para apurar o caso. O promotor de Justiça Renato de Lima Castro, que também é faixa-preta de jiu-jitsu, apontou a possibilidade de lesão corporal de natureza gravíssima praticada com dolo eventual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele se projetou com todo o peso de 120 quilos sobre uma estrutura humana que estava com a cabeça fincada no chão, só com o pescoço dele. Ele deve ser responsabilizado”, afirmou o promotor. Entre as medidas solicitadas estão a preservação das imagens da luta e das câmeras de segurança do Moringão, a realização de perícia médica, depoimentos de atletas, árbitros e organizadores, além da análise do regulamento da competição e da súmula da luta.

Lutador de Jiu-Jitsu sofre golpe proibido e é hospitalizado com risco de paralisia no PR
AutorO atleta foi vítima de um golpe proibido, popularmente conhecido como “bate-estaca” - Foto: Reprodução

A defesa de Juliano Di Pelli Machado afirmou que o atleta está “profundamente abalado” com o estado de saúde de Willian. Os advogados defenderam que o episódio seja analisado a partir das imagens completas da luta, das regras da modalidade e da avaliação da arbitragem. A defesa também informou que Juliano é atleta profissional, medalhista em competições europeias e mundiais.

Em nota, a organização do Super Pro Jiu-Jitsu confirmou que havia uma equipe médica e uma ambulância no local, e que o atleta recebeu os encaminhamentos indicados após a avaliação técnica. A organização também afirmou que está acompanhando a situação junto à família. A Fundação de Esportes de Londrina, responsável pelo Ginásio Moringão, lamentou o ocorrido e esclareceu que não participou da organização da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso reacendeu o debate sobre a segurança em competições de artes marciais e a necessidade de cumprimento rigoroso das regras para evitar acidentes graves dentro do tatame.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
esportes de combate investigações Jiu Jitsu lesões segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV